Motorista de Gol provoca acidente e foge do local

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Um homem, dirigindo um Gol, provocou acidente com danos ao patrimônio público e fugiu do local, em Alegrete.

Um motorista de um Gol teria passado o semáforo no sinal vermelho, nos cruzamentos das ruas dos Andradas com Barão do Cerro Largo.

O condutor teria perdido o controle da direção, subiu a calçada e destruiu uma placa de sinalização.

Na sequência, não parou e fugiu em direção a rua Vasco Alves.

O acidente foi na rua dos Andradas, centro, em Alegrete.

Não houve feridos. Já o carro, teve danos na dianteira e uma parte ficou na calçada. Os dados da placa do veículo foram repassadas aos policiais militares, por meio do 190.

Também há câmeras de videomonitoramento nas imediações do acidente.