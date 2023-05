Quando a tragédia é avassaladora, o que fazer para continuar vivendo? A resposta pode estar aqui

Share on Email

A escritora alegretense Leila Giacomini Uberti é uma inspiração para todos aqueles que enfrentam dificuldades e buscam superação. Em 2013, ela sofreu um grave acidente de carro junto com seus dois filhos, sendo que um deles acabou falecendo. A partir dessa experiência dolorosa, Leila decidiu transformar sua dor em algo positivo e escreveu o livro “O dia que marcou nossas vidas”. Em março de 2023, em um jantar no espaço de eventos America, a Panela Campeira realizou um risoto no lançamento da obra.

O livro é um relato emocionante da trajetória de Leila, que teve que lidar com a perda de um filho, além de superar seus próprios traumas físicos e emocionais. Mas, mais do que isso, é um livro de esperança e superação. Leila mostra que é possível encontrar forças nas adversidades e tirar lições valiosas de experiências dolorosas.

Leila participou de um espaço regimental na câmara de vereadores recentemente, onde teve a oportunidade de compartilhar suas experiências com os presentes, a convite do vereador Vagner Fan. Ela enfatizou a importância de cada um encontrar a sua própria missão na vida e de enxergar as adversidades como oportunidades para crescer e evoluir.

A escritora alegretense é um exemplo de resiliência e coragem. Seu livro é uma leitura obrigatória para todos aqueles que buscam inspiração e motivação para superar dificuldades e encontrar a felicidade. A mensagem de esperança e positividade que ela transmite é uma lição valiosa para todos nós.

– Pelos laços do coração, revelo que a maioria de nós idealiza modelos sociais de felicidade, mas o segredo está em descobrir que a felicidade depende de como cada um enxerga a vida. Como cada um quer viver? Qual a situação em que você está se fixando? Como encontrar oportunidades nas adversidades e ter uma interpretação positiva? Qual a sua missão?

O acidente

O acidente, em 2013, foi São Francisco de Assis, por volta das 18h50, e envolveu um caminhão, uma colheitadeira e um Sandero que resultou na morte de Inácio Giacomini Grigoletto 8 anos. Leila e o outro filho, Bruno Giacomini Grigoletto, 10 anos, foram socorridos e encaminhados à Santa Casa de Alegrete.

A alegretense ficou 14 dias na UTI, teve fratura, na pélvis, quadril, púbis, em cinco costelas, coluna lombar, escápula, úmero e traumatismo craniano.

A recuperação foi muito difícil, por vários fatores, desde os problemas de saúde, as sequelas, problemas financeiros e pelo luto, mas isso tudo, sempre a deixou mais convicta de que não poderia desistir, pois tinha muita fé.

“Recordo que na hora, queria gritar, mas devido as fraturas, isso não era possível. Foi a pior dor que eu poderia sentir, meu corpo estava dilacerado, todavia, nada se compara ao que meu coração de mãe sentiu”- ressaltou sobre o momento em que soube sobre a morte do filho.