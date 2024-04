Motorista desvia para evitar atropelamento de cão e causa colisão em Alegrete

Segundo relatos da Guarda Municipal, a motorista da Saveiro informou que estava trafegando pela Rua dos Andradas e realizou uma conversão à direita no cruzamento com a General Arruda. No entanto, deparou-se com um cão atravessando a via.

Ao efetuar uma manobra para evitar atropelar o animal, acabou colidindo com a Ecosport que transitava no sentido oposto.

O choque entre os veículos ocorreu no cruzamento das vias, resultando em danos materiais, mas sem deixar feridos. A Guarda Municipal prestou atendimento à ocorrência.