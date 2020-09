Motorista, embriagado e sem CNH, é perseguido pela BM e acaba destruindo poste

Compartilhe









Um motorista com sintomas de embriaguez foi preso pela Brigada Militar, no início desta madrugada(13), depois de fugir de uma abordagem.

Segundo relato policial, a guarnição estava em apoio à Guarda Municipal durante a fiscalização relacionada ao Decreto Municipal, quando aproximou-se do Parque Rui Ramos. Momento em que o condutor do Astra saiu em alta velocidade, não respeitando às ordens de parada.

Ele subiu a rua Barão do Amazonas, entrou na Praça Getúlio Vargas, desceu a General Vitorino, entrou na Avenida Doutor Lauro Dorneles e perdeu o controle da direção, devido à velocidade.

O condutor de 19 anos, sem Carteira Nacional de Habilitação, não venceu a curva, subiu a calçada, chocou-se em um poste de energia e uma placa de sinalização. Assim que o veículo parou, ele desceu correndo e fugiu a pé.

Cerca de duas quadras à frente foi interceptado pelos policiais militares. Durante a fuga, segundo relato dos PMs, o motorista não respeitou nenhuma das placas de sinalização. Além da velocidade estar acima do permitido.

Depois de abordado, o condutor foi identificado e convidado a realizar o teste do etilômetro. Diante da recusa, foi levado à UPA e posteriormente à Delegacia de Polícia.

No local do acidente houve danos ao patrimônio público, com a destruição de um poste de energia e uma placa de sinalização, além do prejuízo aos moradores que ficaram às escuras.

O motorista foi autuado por não ter CNH, fuga do local da abordagem e algumas outras infrações, conforme os policiais militares.

O carro, ficou com a dianteira destruída, não teve condições de rodar e foi retirado pelo guincho. Na Delegacia, o motorista estava bastante alterado. Os gritos eram ouvidos da rua.

Em contato com o Delegado de plantão foi determinado flagrante por embriaguez ao volante mediante atestado médico. Até o momento da postagem, a informação é que seria inafiançável, desta forma, iria para o PEAL.

No final da ocorrência, os policiais militares fizeram um alerta. Segundo os PMs, logo que o acidente ocorreu, um grupo de pessoas se aproximou do veículo com fios energizados na via, além do risco de um choque elétrico, também a falta de consciência diante de uma abordagem que isso também atrapalha o trabalho realizado pelos policiais.