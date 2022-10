Motorista invade preferencial e deixa uma pessoa ferida

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Na tarde desta quarta-feira(12), um acidente no cruzamentos das ruas Brigadeiro Olivério com Maurício Cardoso, deixou uma pessoa ferida, na Cidade Alta, em Alegrete.

Segundo informações da Brigada Militar, a motorista do Ford Ka subia a preferencial sentido Praça General Osório. No cruzamento com a rua Brigadeiro Olivério, teve a frente cortada pelo condutor de um Vectra.

Réu acusado de tentativa de homicídio contra o cunhado foi absolvido pela justiça

Com o impacto entre os veículos, uma passageira do Ka teve lesões. Ambos veículos tiveram danos de grande monta. A Brigada Militar atendeu a ocorrência.

Foto: Getúlio – rádio Web Tendência