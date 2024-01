Motorista morre após sofrer colisão de carreta em Santana do Livramento

Na tarde de segunda-feira(16), um trágico acidente tirou a vida de um motorista em Santana do Livramento. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 14h40min no entrocamento da BR 293 com a BR 158, na localidade da Faxina.

A vítima, um homem de 60 anos, natural de Cacequi, conduzia um Etios Sedan com placa de Santa Maria. O veículo, que viajava pela BR 293 no sentido Dom Pedrito x Rosário do Sul, colidiu transversalmente com uma carreta com placas de Três Cachoeiras. A carreta seguia no sentido Santana do Livramento x Rosário do Sul.

O impacto foi tão violento que o Etios Sedan foi arrastado pela carreta e, em seguida, saiu da pista. O condutor do veículo de passeio não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local do acidente. A passageira, que o acompanhava, sofreu ferimentos leves.

O condutor da carreta, por outro lado, saiu ileso. Após a colisão, ele submeteu-se ao teste do etilômetro, que não indicou a presença de álcool em seu organismo.

A ocorrência mobilizou o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prontamente atuaram no socorro às vítimas e na remoção dos veículos envolvidos. Apesar do impacto fatal, o trânsito na região não foi afetado.

A identidade da vítima não foi divulgada até o momento, e as circunstâncias precisas do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades competentes. A comunidade local lamenta a perda trágica e expressa solidariedade aos familiares e amigos do motorista que não resistiu à colisão.

Fonte e informações PRF