Regimento de Cavalaria capacita militares para Operação Arandu na Argentina

Durante dois dias, em ritmo de operações continuadas, o 6º Regimento de Cavalaria Blindado em Alegrete adestrou as frações envolvidas no Exercício Combinado Arandu 2023, que será realizado no período de 26 de julho a 05 de agosto de 2023, na Argentina.

Na sequência da Operação Cargueiro, os militares do Regimento José de Abreu deram continuidade às instruções de Capacitação Técnica e Tática do Efetivo Profissional, em atenção as diretrizes da 2ª Bda C Mec. Durante o exercício, foi realizado o Tiro de Instrução Avançado (TIA) de Fuzil 5,56mm IA2, tiro de ação reflexa, instruções na VBTP MR 6×6 GUARANI, instruções de técnicas especiais e marcha a pé de 12km.

O Exercício Combinado Arandu foi criado por meio de compromisso internacional firmado entre o Exército Brasileiro e Exército da Argentina. Está no segundo ciclo e tem previsão de realização de um Exercício no Terreno em 2023, ambos na República Argentina.

Todas essas atividades supracitadas têm por objetivos aumentar a integração entre os militares do Brasil e da Argentina e obter maior interoperabilidade entre as forças destes países. Os militares brasileiros e argentinos estarão integrados, com a realização de treinamentos e emprego de viaturas blindadas, operações aeromóveis, aeroterrestres e operações especiais, realizando ações de aproveitamento do êxito e junção, em um quadro tático de combate convencional.

Além disso, entre os objetivos, estão as trocas de experiências doutrinárias, estabelecendo padrões comuns de trabalho combinado, consolidando lições aprendidas, entendimento mútuo das táticas, técnicas e procedimentos a serem empregados pelas organizações militares das duas nações participantes.

O Regimento José de Abreu prosseguirá no referido adestramento até o mês de julho, visando certificar as frações que irão compor a Força Tarefa Blindada, ao lado de militares do Exército Argentino. Entre as atividades, destacam-se a transposição de curso d’água, garantindo a mobilidade da tropa diante de obstáculos aquáticos, além do emprego de foguetes do Sistema Astros.

Fotos: 6º RCB