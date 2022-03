Os dois veículos tiveram avarias e não houve feridos. De acordo com a Guarda Municipal, o motorista de um Corsa, descia a rua Brigadeiro Olivério e não parou na preferencial.

Assim que avançou na rua Maurício Cardoso, provocou o acidente com um Astra que descia a via em direção à Praça Nova.

Dependente químico, prestes a ser internado, quer rever familiares em Alegrete

Com o impacto, os dois veículos ficaram com danos materiais. O acidente foi na manhã deste sábado(5), no cruzamento da Rua Maurício Cardoso com Brigadeiro Olivério, Cidade Alta, em Alegrete.

Motorista provoca acidente em cruzamento na Cidade Alta