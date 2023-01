Motorista que ameaçava moradores, armado num gol, abandona o carro com revólver e munição

Share on Email

Segundo informações, na última terça-feira(17), os PMs foram ao bairro Promorar averiguar denúncias de que um indivíduo em um VW/Gol estaria ameaçando populares com uma arma de fogo, completamente descontrolado.

Desta forma, os policiais realizaram buscas e localizaram, o carro, aberto e abandonado em frente a uma garagem. No interior do veículo foi encontrado um revólver calibre 38 da marca Colt, sem numeração, com três munições deflagradas.

Sem conseguir localizar o condutor, o Gol foi recolhido ao depósito do Detran e a arma de fogo apreendida e apresentada na Delegacia de Polícia.

