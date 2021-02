O exemplo da idosa de 82 anos que pratica caminhada todos os dias em Alegrete

Compartilhe















Realizar uma prática corporal de forma regular gera benefícios que vêm desde o convívio social até a melhora da saúde, influenciando positivamente na qualidade de vida e sensação de bem-estar da população.

Em tempo de pandemia melhora a autoestima, redução do isolamento social, alívio do estresse, diminuição da depressão, melhora da autoimagem, aumento do bem-estar físico e mental e melhora da função pulmonar, dentre outros.

Mas ver uma idosa de 82 fazendo caminhadas regulares no Parque Rui Ramos em Alegrete é realmente um motivo de inspiração aos cuidados com o corpo e saúde pessoal.

Celi Borges Ligório, de 82 anos, diz que ao lado da filha Valéria, de 56 anos, sempre faz caminhadas. E o que mais chama atenção é a desenvoltura e ritmo com que pratica esta atividade no início da manhã. Ela anda rápido para uma idosa de 82 anos e chama atenção de quem pratica caminhadas pela manhã no Parque Rui Ramos. Sorridente, comentou que sempre fez atividade física e ao ar livre é melhor ainda.

Fomos feitos para nos movimentar e se quisermos termos mais saúde e qualidade de vida temos que praticar atividades físicas e a caminhada é muito bom. Minha filha também é adepta ao exercício e isso nos rende boa saúde, comenta. Tudo no ritmo e tempo de cada um e com tênis adequado, salienta Celi.

Elas lembram que muitas pessoas se prendem a só fazer coisas em casa e nunca acham tempo para se cuidar. – Nós somos mais importantes que tudo e quem gosta de nós somos nós mesmos e, por isso, dispensar uns 40 minutos para caminhar ou fazer outra atividade do seu gosto é fundamental para a saúde geral de nosso corpo” , comentaram mãe filha, parceiras de caminhada.

Vera Soares Pedroso