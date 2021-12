Movimento Pró Ibirapuitã junta muito lixo das margens do rio

A cirurgiã dentista, Carmem Aurélio, conta que no último domingo um grupo de dez mulheres e um homem foram para os fundos da Rua Sofia de Brum realizar a retirada de lixo jogado pelos moradores nas barrancas do rio. Elas fizeram uma trilha recolhendo os detritos deixado ao longo do trajeto.

As voluntárias do Movimento Pró Rio Ibirapuitã ficaram surpresas, porque em outubro do ano passado realizaram uma grande ação e retiraram muito lixo do local e verificaram que a situação continua preocupante.

Nem parece que limpamos, porque tem todo tipo de lixo e até colchões que estão novamente jogados no local, constatou Carmem Aurélio.

Todo o lixo recolhido pelo grupo foi amontado e eles avisam a Infraestrutura para que seja retirado das margens do Ibirapuitã. Todos estes detritos acabam com as cheias se incorporando ao Rio, causando poluição nas águas que banha o Município, responsável por 40% do abastecimento da cidade.

Foi um dia que todos esses voluntários, tiveram muito trabalho, porque sabem da importância em se preservar a natureza e o rio que é um manancial de rica fauna e flora.

O grupo acredita que deva ter ecopontos na Vila para que a comunidade coloque os diferentes tipos de lixo para serem recolhidos pela Prefeitura.