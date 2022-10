MP ouve, em Alegrete, suspeitos de envolvimento das próteses com validade vencida

O promotor Alcindo Bastos, da Promotoria de Justiça Especializada e do Consumidor, de Porto Alegre, permanece na cidade onde durante todo dia de hoje vai ouvir, na sede do MP, o casal onde foram encontradas as próteses e vários outros materiais de saúde vencidos. A oitiva ocorre com testemunhas e o servidor da Santa de Casa que denunciou a irregularidade dos materiais.

As informações são da Assessoria de Imprensa do Ministério Público do RS que disse, ainda, que não pode divulgar nomes e nem como chegaram ao local, no interior de Alegrete.

Já a assessoria de comunicação da Santa Casa, informa que a Instituição ainda não vai se pronunciar, porque não recebeu nada oficial.

A operação Titanium do Ministério Público do RS, investiga hospitais gaúchos que estariam usando próteses vencidas ou reprocessadas em pacientes que precisam destes materiais de saúde.

O MP desarticulou um esquema de venda de próteses ortopédicas vencidas para hospitais do Rio Grande do Sul. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 10 endereços de Alegrete, Alvorada, Porto Alegre, Guaíba e Cachoeirinha. Além disso, fiscais da Secretaria da Saúde fiscalizam simultaneamente 13 hospitais de Porto Alegre, Canoas, Santa Maria, Alegrete, São Gabriel, Viamão, Campo Bom e São Jerônimo.