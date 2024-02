Bombeiros fazem vistorias pontuais em estabelecimentos comerciais de Alegrete

Isso também faz parte da emissão do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros e varia de acordo com o porte do estabelecimento, sendo verificadas medidas estruturais, técnicas e organizacionais, cujos procedimentos podem ser elencados como: instalações elétricas. saída de emergência (rotas de fuga) extintores.

Na última sexta-feira(16), uma equipe do Bombeiros de Alegrete realizou estas atividdae em estabelecimentos comerciais da cidade. Eles verificam as saídas de emergência, extintores, caixa de luz, dentre outros itens. O objetivo principal é promover segurança em todos os locais com circulção de público.