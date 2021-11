Mudança em itinerário e retorno da linha Medianeira x Nova Brasília

Share on Email

A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Segurança, Mobilidade e Cidadania, informa que houve alteração no atendimento ao Bairro Balneário Caverá via transporte coletivo urbano e o retorno da linha Medianeira x Nova Brasília a partir de segunda, 22.

O Bairro Balneário Caverá não será mais atendido com a Linha João XXIII x Nova Brasília, no horário das 18h, mas sim pela linha Terminal x Nova Brasília, de segunda-feira a sábado. Os horários estarão disponíveis inicialmente das 7h30 às 12h30, tendo retorno entre 16h30 e 18h30.

Já a linha Medianeira x Nova Brasília retornou ao funcionamento de segunda a sábado. Entre os dias 11 e 25 de cada mês, o horário será intercalado com circulação das 7h às 9h, 11h às 14h e 17h com encerramento às 20h. Entre os dias 26 a 10 de cada mês horário normal em todas as voltas