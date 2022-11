Policiais militares promovem encontro, da turma de 91, em Alegrete

Share on Email

No último sábado(26), aconteceu em Alegrete, no quartel do 2º RPMON, a terceira confraternização dos policiais militares da turma de 1991.

Os militares e seus familiares se reuniram em um dia especial e abençoado para relembrar momentos da caserna, fortalecer os laços de amizade e de anos de trabalho na Brigada Militar. Durante o dia, os participantes celebraram a amizade que, apesar do tempo e da distância permanece fortalecida.

Os outros dois anteriores tinham acontecido em Santana do Livramento. Participaram, policiais militares e familiares que vieram de várias cidades como: Quarai, barra do Quaraí, Santana do Livramento, Uruguaiana entre outros.

“Agradecemos a Deus por esse momento e que possamos ter muitos outros Encontros”- finalizam.