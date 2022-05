Muitos que estão no Ginásio dizem que sairiam da enchente se tivessem para onde ir

O ginásio da Escola Oswaldo Aranha é o local onde 41 famílias, num toral de 116 pessoas que tiveram que sair de casa estão alojadas devido à enchente. Cada um tem o seu espaço e trouxe o que pode.

A reportagem foi ver como algumas famílias que estão alojadas no ginásio estão.

Raquel Oliveira está com o marido e três filhos. Ela mora no final da Rua Santana, no bairro Promorar, e diz que sempre que tem enchente a sua casa é atingida. Falou do bom atendimento que recebem no ginásio e diz que se tivesse para onde ir se mudaria, sim. Lembrou que se inscreveu para as casinhas e nunca foi chamada.

Raquel Oliveira da Promorar

A dona Ana Machado Ribeiro mora no final da Barão do Cerro Largo e comenta que é triste ter que deixar quase tudo de molho. Sempre minha casa fica na água. Eu penso em sair da enchente, mas para onde, indaga?

Ana Machado e Francieli Martins- ambas do bairro Macedo

Outra que está no ginásio é Michele Fagundes, também do bairro Macedo. -Sempre pega enchente em nossa casa e a gente não sai para outro lugar porque não tem para onde ir, atesta.

Michele Fagundes do bairro Macedo

Todos dizem o que o atendimento das equipes aos que estão no ginásio é muito bom, assim como o respeito entre os que estão no local. Agora só querem que as águas baixem para poder voltar para a casa.