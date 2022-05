Presidiário é preso, com droga, em via pública

Presidiário é preso por tráfico de drogas em Alegrete.

O homem de 32 anos, foi preso pela Brigada Militar em via pública, no bairro Nilo Soares Gonçalves. O homem que estava em atitude suspeita foi abordado pela guarnição e, durante a consulta no sistema integrado, os policiais constataram que o indivíduo deveria ter ido a Porto Alegrete, no dia 7 para colocar a tornozeleira.

Contudo, ele estava com um atestado de suspeita de Covid-19 e aguardava a decisão judicial para saber qual seria o procedimento a ser realizado. Entretanto, na revista pessoal, ele que já tem passagens por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, estava com 15 porções de maconha no bolso da calça.

Diante da situação, os policiais o encaminharam até a Delegacia de Polícia onde foi determinado pela Delegada de Plantão prisão em flagrante por tráfico de drogas. Além da droga, um celular também foi apreendido. O indivíduo é natural de Porto Alegre. Ele estava acompanhada da companheira que é alegretense.