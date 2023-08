Share on Email

Ao chegarem ao local, os policiais entraram em contato com a vítima, de 34 anos, que informou ter sido ameaçada por sua vizinha. A moradora relatou que a acusada estava empunhando uma faca e proferindo ameaças de incendiar sua residência.

No entanto, os policiais constataram que a pessoa que estaria realizando as ameças já não se encontrava presente. Diante disso, a guarnição efetuou o registro da ocorrência no local.