Alegretense é assassinado em Garibaldi

Alegretense de 21 anos foi morto a tiros em Garibaldi.

Segundo informações da Rádio Difusora, o crime ocorreu na noite da última sexta-feira(18), no bairro São Francisco.

A vítima foi identificada como Uillian Renan da Rosa Lopes, natural de Alegrete e morador de Garibaldi.

O crime ocorreu por volta de 21h30, na rua Princesa Isabel.

A Brigada Militar esteve no local e isolou a área. Testemunhas informaram que ouviram cerca de, no mínimo, seis disparos de arma de fogo. O Samu esteve no local e atestou o óbito de Uillian. A Polícia Civil investiga o caso.

Foto Rádio Difusora