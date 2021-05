Carregamento recolhe mais de 2 mil pneus velhos em Alegrete

Compartilhe















A Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Meio Ambiente (Semmam), promoveu o carregamento de mais de dois mil pneus de motos, automóveis, caminhões e até de trator, que foram encaminhados do Ecoponto para Reciclanip, para reciclagem na cidade de Canoas, onde é feita a separação do aço que vai para o reaproveitamento em indústrias siderúrgicas e a borracha é triturada ou picotada para ser utilizada em diversas atividades, como por exemplo matéria prima para artefatos de borracha, asfalto-borracha, entre outros.

A secretária de Meio Ambiente, Gabriella Segabinazi, destaca a importância de fazer o descarte correto, pois os pneus podem ficar com acúmulo de água parada, servindo de criadouros para reprodução do mosquito como o Aedes Aegypti, que é transmissor de doenças como a Dengue.

O Ecoponto da Semmam está funcionando com agendamento. O funcionamento para a entrega de pneus é nas quartas-feiras, das 08h as 11h 30 min.

Informações sobre o descarte podem ser obtidas através do telefone (55) 3961 1682.