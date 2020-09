Mulher de 30 anos morre com suspeita da Covid-19 em Alegrete

Compartilhe









179 Shares

Na manhã desta quinta-feira(10), a Secretaria de Saúde de Alegrete confirmou mais uma morte por suspeita do novo coronavírus. A paciente, de 30 anos, estava internada na UTI Covid da Santa Casa desde o último dia 4 de setembro. De acordo com informações, ela tinha outras comorbidades. O exame foi coletado no dia 6 e encaminhado ao Lacen. A Secretaria de Saúde aguarda o resultado.

Taxistas enfrentam dias difíceis na profissão e o coronavírus agravou a situação

Na tarde de ontem(9), outro óbito foi registrado sob a suspeita. Neste caso, de um homem de 65 anos que internou no mesmo dia. O exame também foi encaminhado ao Lacen e aguarda o resultado.

Ainda na quarta-feira, foi confirmado a 15ª morte em decorrência da Covid-19 no Município. Também foram registrados 8 casos positivos de Covid-19 e 13 pacientes recuperados em Alegrete. Os positivos são 6 homens, 01 mulher e 01 criança, todos com idades entre 3 e 59 anos, em isolamento domiciliar. Os recuperados também estavam em domicílio. Um paciente recebeu alta hospitalar e passou para o isolamento domiciliar.

Técnica de enfermagem que contraiu o coronavírus tem encontro emocionante com a filha

Com isso, o número de casos confirmados chegou a 525, com 425 recuperados, 85 ativos (84 em isolamento domiciliar e 01 hospitalizado) e 15 óbitos. Até o momento, são 5.443 pessoas testadas, sendo 4.909 negativos, 525 positivos e 9 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 202 pessoas.

Os atos fúnebres de ambos os casos suspeitos foram realizados pela Funerária Angelus(sem velório seguindo orientação do protocolo).