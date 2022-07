Mulher, de 61 anos, furta mercadorias e acaba presa em flagrante

Uma guarnição da Brigada Militar foi acionada na rua Barão do Cerro Largo, bairro Centro, em um estabelecimento comercial.

No local os policiais fizeram contato com o gerente que informou que estavam com uma mulher detida após ter cometido furtos dentro do estabelecimento.

Os produtos foram localizados dentro da bolsa da acusada de 61 anos, que já possui passagem por furto. Diante dos fatos as partes foram encaminhadas para a DP onde foi lavrado o flagrante por furto simples.

A prisão foi por volta das 14h15min de segunda-feira(11).