Urnas passam por manutenção e ainda faltam mesários para eleições de outubro

O Brasil está próximo de mais uma eleição, e daqui para frente aumenta o trabalho da equipe do Cartório Eleitoral de Alegrete.

Uma das situações que ainda deve ser resolvida é quanto aos mesários.

Giovana Galli, chefe do Cartório Eleitoral, diz que ainda faltam pessoas para trabalhar no dia das eleições. Ela lembra que para cada dia trabalhado a pessoa ganha dois dias de folga. Tem reuniões presenciais e isso conta como trabalho à Justiça Eleitoral.

Alegrete tem 194 seções eleitorais, sendo apenas 9 em localidades do interior do Município. No Passo Novo – três; Durasnal- duas; Jacaquá- uma; Jacaraí uma; no Silvestre uma e na Conceição também uma seção.

As urnas eletrônicas passam por manutenção, mas a carga só será feita no mês de setembro.