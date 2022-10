Mulher é agredida com tapas, chutes e socos; autor foi preso em flagrante

Share on Email

Na manhã de segunda-feira(17), um homem, de 28 anos, foi preso em flagrante por violência doméstica, em Alegrete.

O autor das agressões já tinha antecedentes criminais. Ele foi localizado, pela Brigada Militar, e conduzido à Delegacia de Polícia após agredir a companheira com socos , chutes e tapas.

De acordo com os policiais, uma guarnição foi acionada devido a denúncia de agressões contra uma mulher no bairro Vila Nova.

No endereço, foi realizado contato com uma mulher de 36 anos, que havia sido agredida com pelo companheiro.

Diante do relato da vítima, os policias abordaram e identificaram o autor que foi preso pela guarnição, sendo as partes encaminhadas até a DPPA.

Em contato com a Delegada Fernanda Mendonça, foi determinado que ele fosse autuado em flagrante.