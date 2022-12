Mulher é assaltada dentro de carro na Promorar

A vítima relatou aos policiais militares que reside em São Vicente do Sul. Ela destacou que na noite de 24, estava em sua cidade de origem, contudo, pegou uma carona com um indivíduo que sabe apenas o primeiro nome, para vir a Alegrete.

No veículo, também havia mais um casal. Desta forma, conforme a mulher, assim que o veículo entrou no bairro Promorar, o homem e a mulher que também estavam no carro anunciaram o roubo e, com um canivete a ameaçaram e pediram que entregasse a bolsa.

Foi levado o celular avaliado em R$ 1.500,00. A mulher não ficou ferida pois, segundo ela, não reagiu. Diante das informações e características, os policiais realizaram buscas aos suspeitos, contudo, ninguém foi localizado.

Foi confeccionado o registro no local.