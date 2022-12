Brigada Militar apreende som por perturbação de sossego

Durante a manhã de Natal, uma guarnição da Brigada Militar identificou, na área central de Alegrete, um veículo que estava com som muito alto, portanto, promovia perturbação do sossego alheio.

Números da Brigada Militar mostram como está o índice de criminalidade em 2022

De acordo com os policiais, no patrulhamento ostensivo foi constatado que um VW/Gol estava com o som acima do permitido, sendo audível a duas quadras de distância.

Diante da situação, foi realizada a abordagem e tomadas as medidas administrativas, logo após, o aparelho de som foi apreendido e confeccionado um termo circunstanciado para o responsável do veículo.