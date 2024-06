Mulher é assediada sexualmente no interior de supermercado

Uma alegretense vivenciou uma situação traumática de importunação e assédio sexual em um supermercado local. Em um relato emocionado e corajoso à reportagem do PAT, ela compartilhou os detalhes angustiantes do ocorrido, destacando a necessidade de conscientização e preparo para enfrentar tais situações.

O incidente ocorreu no final da tarde, quando a vítima foi abordada por um homem desconhecido que se aproximou e a tocou sem consentimento. Atordoada e chocada com a violação de sua intimidade, ela reagiu imediatamente, delimitando o espaço entre ambos com o braço e expressando sua reprovação pela atitude invasiva.

Em um relato sincero e tocante, a mulher compartilhou sua reação inicial de choque diante do ocorrido. Muitas vezes, imaginamos como reagiríamos em situações semelhantes, mas a realidade do momento a deixou paralisada, dominada pelo medo e pelo nojo da situação. Ela enfatizou que, ao contrário do que muitos podem pensar, a reação não é sempre agressiva; muitas vezes, as vítimas ficam sem reação diante do pânico e da incredulidade.

A vítima relatou que, após o primeiro incidente, tentou se afastar rapidamente do agressor, mas foi abordada novamente, desta vez de forma mais agressiva. O homem a agarrou, encostando suas partes íntimas em suas nádegas, levando-a a gritar por socorro. Os funcionários do supermercado intervieram, e o agressor fugiu.

Entre lágrimas, a mulher compartilhou sua motivação para relatar o incidente: alertar outras mulheres sobre a presença de um agressor, destacando a importância de reconhecer e denunciar tais comportamentos. Ela expressou sua preocupação de que, em uma situação diferente, sua reação poderia ter sido inadequada, permitindo que o agressor escapasse impune.

IA vítima também enfrentou o estigma e a culpa frequentemente associados a incidentes de assédio sexual. Ela refutou veementemente qualquer sugestão de que sua vestimenta poderia ter provocado o ataque, destacando a natureza injusta e devastadora dessa mentalidade. Sua angústia foi agravada pela sensação de culpa injusta, ressaltando a urgência de uma mudança cultural e educacional para combater o assédio e apoiar as vítimas. Ela iria realizar uma ocorrência na DP.

Imagem ilustrativa