Artista alegretense quer popularizar sua arte fazendo retratos em mosaico sob encomenda

O alegretense Guto Vilaverde tem uma trajetória consolidada na arte do mosaico. O artista brasileiro começou a quebrar e juntar os primeiros cacos de azulejos no final dos anos 90, na África do Sul, país onde viveu por mais de dez anos.

Em Johannesburg, visitando uma loja de produtos para mosaicos, conheceu alguns artistas locais que lhe mostraram os equipamentos necessários para criação de mosaicos, e ali mesmo, informalmente, recebeu algumas dicas de como fazer seu primeiro trabalho.

Foi inspiração à primeira vista. Daquele dia em diante o mosaico passou a fazer parte da vida do artista, que já havia transitado pela dança, pelas artes cênicas, mas que até então não havia encontrado uma manifestação artística que realmente lhe completasse.

Fortemente influenciado pela estética da pop art, do cinema cult e da arte de rua, o artista autodidata passou a retratar personalidades que influenciaram a sociedade contemporânea, usando cacos de azulejos de cores vibrantes.

Hoje, mesmo vivendo em sua cidade natal, Alegrete, na Fronteira Oeste do RS, no sul do Brasil, suas obras são conhecidas no país, e com a ajuda da internet, sendo apreciadas em outros países também.

O artista participou de uma exposição na Van Der Plass Gallery, em Nova Iorque, e em duas outras oportunidades foi chamado para criar painéis de arte de rua na metrópole norte-americana. Muitas dessas obras são feitas sob encomenda, outras para homenagear ícones, como a atriz brasileira Fernanda Montenegro, além das saudosas Elza Soares, Bibi Ferreira, Maysa e o inesquecível Cartola.

Alguns nomes como o cantor Chico Buarque, a ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff e o cantor Caetano Veloso possuem seus retratos feitos em mosaico por Guto Vilaverde.

O artista alegretense tem se especializado em retratos em mosaico sob encomenda, além de placas e painéis para estâncias, empresas e logomarcas.

Fotos: Guto Vilaverde