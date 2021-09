Mulher é barrada pelo vizinho de entrar na sua própria casa

De acordo com a ocorrência, a vítima disse aos policiais civis que chegou em sua residência, na madrugada do último dia 9 e se deparou com um cadeado no portão, impedindo o acesso até a casa.

Ao questionar o vizinho, pessoa que teria sido responsável por barrá-la, o indivíduo teria sido muito agressivo. Ele saiu da casa dele, gritando com um facão na mão ameaçando dar um pranchaço em todos, além de ter jogado um balde de água nela e em seus familiares.

A mulher acredita que o homem tenha sido agressivo pois não quer que ninguém reside na casa que ela aluga do cunhado do acusado. A vítima procurou a Delegacia de Polícia e realizou um registro sobre o ocorrido.