Mulher é presa com dólares escondidos em roupa íntima

Na manhã desta terça-feira (12), a Polícia Rodoviária Federal flagrou uma mulher transportando 23 mil dólares sem comprovação de origem. A abordagem ocorreu na BR 290 em Uruguaiana.

Durante uma ação com o apoio do serviço de inteligência da PRF, os policiais abordaram um Onix dirigido por uma mulher que viajava sozinha. Durante a fiscalização, perceberam sinais de nervosismo e respostas desencontradas, além de um volume no corpo que chamou a atenção.

Na revista, os PRFs encontraram aproximadamente 23 mil dólares escondidos junto ao corpo dela, sob a roupa íntima. A motorista de 54 anos, do município de Uruguaiana, que não tinha antecedentes, não conseguiu comprovar nem explicar a origem do dinheiro, equivalente a mais de 127 mil reais no câmbio de hoje.

Ela foi encaminhada à área judiciária local e responderá por crime financeiro. O dinheiro e o veículo foram apreendidos e ficarão à disposição da justiça.