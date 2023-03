Detentas transformam suas vivências no livro Cartas de Afeto

Emoção e comoção marcaram a tarde de sexta -feira(24), no Fórum de Alegrete.

Foi realizado o lançamento de um livro escrito pelas detentas do presídio local e de um documentário que conta como aconteceu esse processo.

A ação faz parte do projeto Cartas de Afeto – Caminhos para a liberdade que é realizado desde fevereiro de 2021 pelos educadores Ana Lúcia Vargas, Merlen Alves e Paulo Amaral, acompanhados do produtor audiovisual Alisson Machado.

Prestigiaram a cerimônia de lançamento representantes da administração municipal, do legislativo, da equipe técnica do presídio de Alegrete e de importantes organizações que realizam trabalho de cunho social com a comunidade alegretense. Também foi registrado a presença de representantes da SUSEPE e em especial das escritoras, que tiveram a oportunidade de serem as protagonistas não apenas no livro, como também no evento, autografando a obra escrita por elas para aqueles que fizeram questão de adquirir o livro.

Para chegar à publicação de um livro, as apenadas – agora escritoras – foram incentivadas a escrever suas ideias, sentimentos e vivências por meio de exercícios com estímulo criativo. O resultado está compilado no livro que leva o nome do projeto e foi organizado pelos educadores responsáveis por essa ação socioeducativa e literária de relevância na cidade, provando que o afeto é revolucionário.

Concomitante a isso, durante as visitas presenciais foram gravadas cenas que originaram o documentário que também foi lançado no evento. Dirigida por Alisson Machado, a obra audiovisual é composta por histórias que deram vida ao projeto: das mulheres que estão presas em regime fechado, das que cumprem pena no semiaberto e dos educadores responsáveis, que relataram qual o impacto do projeto em suas vidas e na sociedade.

O projeto Cartas de Afeto é realizado pelo Coletivo Multicultural de Alegrete e conta com o apoio da Fundação Luterana de Diaconia , da SUSEPE e de toda a equipe técnica do presídio estadual.

Os livros podem ser adquiridos com os organizadores pelo preço de R$ 30,00 a unidade e o documentário pode ser conferido na plataforma YouTube no link https://youtu.be/OvtraQRCR98 . Os organizadores do projeto enfatizam que a renda obtida da publicação será toda destinada às famílias das apenadas que fizeram parte da escrita do livro. Em abril será feito o lançamento aberto à comunidade. Data e local serão divulgados em breve.

Mais informações:

(55) 99689-7499 – Ana Lúcia Vargas

(55) 99973-2512 – Merlen Alves

(55) 99923-0571 – Paulo Amaral

Cartas de Afeto no facebook: (5) Projeto Cartas de Afeto Caminhos para a Liberdade | Alegrete RS | Facebook

Cartas de Afeto no Instagram: @cartas_deafeto