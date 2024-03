Mulher esfaqueia homem no peito enquanto ele dormia em Alegrete

Share on Email

O motivo da agressão teria sido porque ela queria que ele comprasse mais bebida alcoólica; entretanto, ele teria dito que iria dormir, pois estava cansado e iria sair cedo para trabalhar.

Segundo informações preliminares obtidas pelo PAT, o fato ocorreu na residência da vítima, culminando com o homem sendo atingido por um golpe de faca na região do peito. Ele foi pego de surpresa pela mulher e, mesmo ferido, conseguiu pedir ajuda para um familiar em uma casa que fica no mesmo pátio.

O trabalhador foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receber atendimento médico. No entanto, devido à gravidade dos ferimentos, ele aguarda leito na Santa Casa. Familiares destacam que por muito pouco poderia ter sido fatal. “Perfurou o pulmão e atingiu outros órgãos; por muito pouco não atingiu o coração.”

A reportagem procurou obter mais informações junto aos órgãos de segurança, mas não foram divulgados detalhes adicionais. De acordo com fontes próximas, o estado de saúde do homem ferido é considerado delicado.