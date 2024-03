Parque Linear Aldo Fagundes: a nova face do lazer em Alegrete

Após discussões e deliberações, o projeto foi oficialmente encaminhado para licitação. “A expectativa é grande em relação a este empreendimento, que promete trazer benefícios significativos à comunidade. Mais informações serão divulgadas em breve”, salientou o vice-prefeito, Jesse.

O Parque Linear é mais uma iniciativa no embelezamento da cidade e na oferta de mais opções de lazer à população alegretense. Depois de muito estudo, trabalho e dedicação da equipe, o Parque Linear está saindo do papel para, em breve, se transformar em realidade. O investimento é estimado em 2 milhões e irá proporcionar uma nova roupagem de lazer no Município. A construção do parque proporcionará área verde, área para prática de esportes, ciclovia, áreas de convivência, área gastronômica, playground, academias, minicampo de futebol, parque infantil e diversos pontos de descanso à comunidade.

Será construído no canteiro central da avenida Tiarajú, entre a rótula de interseção com a avenida Caverá e a rótula de interseção com a avenida Inácio Campos de Menezes. O prefeito Márcio do Amaral afirma que o projeto coloca a cidade em destaque na região. “Alegrete, mais uma vez, está na frente com a criação deste parque linear”, disse ele, destacando a relevância do projeto nos âmbitos ambiental, social, econômico e cultural.

