Morte precoce de Tansen Franklin gera comoção em Alegrete

Nestes últimos meses, muitos jovens perderam a vida em situações bem distintas e, homenagens ou mensagens minimizam as consternações e comoções de familiares, amigos e conhecidos.

Neste sábado(21), as redes sociais estão inundadas de carinho com incontáveis relatos destacando o quanto o alegretense Tansen Franklin da Silveira era muito querido e amado por todos que conviveram com ele.

A notícia de um infarto fulminante que precocemente o tirou do convívio de todos que o amam, causou uma sensação de incredulidade e desolação.

As mensagens são inúmeras destacando o quanto ele era um menino divertido, que amava a vida e estava sempre alegre fazendo todos ao seu redor sentirem-se mais leves .

Entre as homenagens, está a da professora Sandra Villa Real: E o Tansen da Silveira Franklin foi embora. Soube há pouco. Foi meu aluno. Um bom aluno, uma pessoa tranquila em sala de aula, cumpria com suas tarefas, amigo de seus colegas. Bate uma tristeza por saber que um jovem partiu, mas com certeza ele cumpriu tudo que veio fazer neste planeta. Esteja em paz e na paz, Tansen!

Deus ampare a família dê forças a família neste momento difícil.”- citou.

O PAT falou com Nariella Da Silveira Wesp, irmã de Tansen que desde já agradece a todos pelas mensagens e desvelo. “Ele estava bem, a princípio sem problemas de saúde. Atualmente ele estava desempregado, porém, até ano passado trabalhava comigo na padaria. Um choque para todos”- destaca.

Ele deixa mãe, irmã e uma filha de 13 anos, além de um vasto círculo de amigos e demais familiares.

As últimas homenagens a Tansen Franklin da Silveira, estão acontecendo por meio da Funerária Angelos, na rua Daltro Filho, 220, Centro. O sepultamento será às 9h, deste domingo(22), no Cemitério Municipal em Alegrete.