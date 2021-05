Conheça o top 26, os participantes da 3ª etapa do concurso digital influencer de sucesso do Baita Chão

Compartilhe















Conteúdo Patrocinado

Os participantes do Concurso Digital Influencer de Sucesso do Baita Chão estão movimentando as redes sociais da cidade, e agora vamos divulgar a lista do TOP 26 que estão na 3ª Etapa do Concurso.

Veja:

Alexandre Vieira; Aline Munekata; Ana Morales; Barbara Garcia; Bruna Antunes; Bruna Renata Souto; Carol Volpato; Daiany Staziaky; Denise Kulmann; Flávia Pedroso; Fran Silva; Gabriele Gonçalves; Gabriella Pansardi; Hian Prado; Isabele Leite; Julia Severo; Laura Monteiro; Manuela Severo; Marina Pilecco; Martina Santos; Mary Duarte; Matheus Castro; Miguel Ferrari; Nicolas Freitas; Priscila Garcia e Roberta da Gama.

Lembrando neste sábado 29/05 ao meio-dia inicia o desafio da 3ª Etapa do Concurso, no qual os participantes deverão produzir um vídeo de tema livre de sua escolha.

O quesito de avaliação desta 3ª Etapa é o alcance orgânico deste vídeo no qual será publicado no Instagram de cada participante, e na terça-feira 1º/06 ao meio-dia os participantes enviarão aos organizadores do concurso uma gravação de tela mostrando estes INSIGTHS.

Na noite de terça-feira 1º/06 será realizada uma live pelo Instagram da Bhaita Inteligência Criativa (@bhaita.ic) às 20 horas para a divulgação do TOP 16.

Então os 16 participantes com maior alcance orgânico na publicação do vídeo de tema livre passarão para a 4ª Etapa do Concurso.

E hoje no sábado uma ação inusitada estará acontecendo na cidade, fiquem ligados pois nos avisaram que tem um DUMMY perdido no Baita Chão.

Acompanhem todas estas novidades pelo perfil da Bhaita (bhaita.ic) no Instagram.