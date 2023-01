Fundo Municipal de Trânsito aumenta arrecadação com o rotativo

Somando os meses de setembro, outubro e novembro deste ano, o Fundo Municipal de Trânsito arrecadou R$ 39.143,04 do repasse do estacionamento rotativo, explorado pela empresa BR Parking. O faturamento da empresa neste trimestre chegou a R$ 233.507.00.

Comparado aos três meses anteriores a estes houve um aumento na arrecadação de quase 4 mil. Nos meses de junho, julho e agosto o repasse municipal foi de R$ 35.310,33. Trimestre este que registrou um faturamento de R$ 233.377,50 para a BR Parking. Porém, nenhum deste três meses superou o valor arrecadado em agosto que foi superior a 84 mil.

Com uma frota superior a 40 mil veículos, conforme dados do Detran, o número de veículos se reflete nas áreas de estacionamento rotativo. São 932 vagas no perímetro central da cidade. Com o fluxo diário de segunda a sábado, a cada meia hora o motorista desembolsa um real. E estes valores tem vitaminado o Fundo Municipal de Trânsito.

No mês de setembro foi repassado o montante de R$ 13.412,05. Enquanto a BR Parking fechou o mês contabilizando R$ 79.983,00 em 30 dias. Somente no dia 12 de setembro, houve a comercialização de R$ 4.595,50 em ticktes.

Em outubro a arrecadação da empresa aumentou, chegando a R$ 82.719,50. O repasse também teve um acréscimo, foram R$ 13.865,36. Em 31 dias de operação em outubro, o dia 31 foi o de maior arrecadação (R$4,764,00).

No mês de novembro, foram 30 dias de estacionamento rotativo que gerou uma receita bruta de R$ 70.804,50 e o repasse foi de R$ 11.856,63. Sendo o dia 7, o maior em comercialização, quando fechou em R$ 4.447,00.

Conforme o secretario de segurança, mobilidade e cidadania do município Daniel Rosso, que está à frente do Fundo Municipal de Trânsito, os valores ajudam nas despesas com pinturas, repinturas de vias, manutenção de faixas de segurança, faixas amarelas, compra de tachões, placas de sinalização e outras demandas que envolvam a sinalização no trânsito em Alegrete.