Guarda Municipal registra diminuição de acidentes e mortes no trânsito ao longo do ano

Dando sequência a série de entrevistas que avaliam este ano atípico, desta vez, os entrevistados são o diretor da Guarda Municipal, Angelo Tertuliano e o guarda Municipal Marcelo Aurélio Nunes.

Já de início, não tinha como ser diferente e a abordagem foi em relação a grande demanda de trabalho que foi atribuída desde abril com o início da pandemia. O começo das fiscalizações foi com a Guarda Municipal, Brigada Militar e Procon, depois, em maio passou a integrar o grupo os fiscais das Secretarias.

Quanto a esse período, a avaliação de Angelo é de que ainda falta muita conscientização, embora, seja algo mais que ressaltado, mas uma parte da população não cumpre com as regras. Um dos exemplos foi de uma família que estava na Praça Getúlio Vargas e, quando advertida, saiu do local e posteriormente foi localizada no Parque Rui Ramos e, na sequência, na Praça do Bebedouro. Neste período as ameaças também se tornaram mais recorrentes, pois a população não aceita quando é cobrada em relação aos Decretos – comentaram.

“Tudo é questão de comportamento das pessoas. Tem uma faixa etária entre 20 e 38 anos que decretou o fima da pandemia . Isso se reflete nos casos cada vez mais elevados” – comentou Marcelo.

Trânsito

Já em relação ao trânsito, a boa notícia que o número de acidente reduziu em relação ao ano de 2019, porém, com um aumento considerável na gravidade, a maioria com lesões. Entretanto, de um outro fator positivo é o número de óbitos, que no ano passado foram nove mortes no trânsito e, neste ano até o momento, cinco.

Os guardas municipais são pontuais em dizer que as imprudências que se destacaram são em relação a motos, descarga livre, uso de celular e dirigir sem Carteira Nacional de Habilitação. Entre os pontos de maior incidência de acidentes,Marcelo citou alguns pontos cruciais como as Avenidas Tiaraju, Assis Brasil e rua Bento Manoel. em todas foram identificados os “problemas”. Na Avenida Tiaraju, as ocorrências se dão geralmente após o CSU e isso se reflete muito no excesso da velocidade, já na Assis Brasil os pontos identificados com maior número de registros são àqueles que não têm canteiro e na Bento Manoel é o cruzamento com a rua Barão do Rio Branco, o que deve ser resolvido com a aplicação do plano diretor em que a Bento Manoel vai passar a ser mão única.

Já na região Central, os guardas municipais evidencias que a maioria dos acidentes se dá em colisões traseiras o que implica diretamente na falta de cuidado e atenção dos motoristas, entre os fatores a pressa, o uso do celular e o comportamento do motorista.

Outras fiscalizações:

Além do atendimento aos acidentes, fiscalização do trânsito, fiscalização junto à equipe Covid-19, a Guarda Municipal realizou mais de 180 recolhimento de animais entre equino e outros. Esse trabalho se refletiu nos casos de atropelamentos que teve uma redução considerável e nenhum animal foi eutanasiado em razão de acidentes.

Tanto Angelo quanto Marcelo também frisaram que o rotativo é um espaço democrático e muito positivo quando usado da forma correta. Pois tem um benefício aos usuários e aos comerciantes.

Todos os trabalhos de fiscalização e de prevenção também tiveram uma diminuição e um ganho muito grande em relação à Santa Casa e UPA, pois a diminuição dos acidentes neste período impactou direto esses órgãos que já estão com uma sobrecarga em relação à Covid-19. Angelo cita que o simples fato de não ter aula presencial nas escolas centrais reduziu cerca de 8 mil carros circulando na hora do pico central que fica entre às 11h e 14h.

Covid-19

Com relação ao novo coronavírus, o Diretor disse que nenhum guarda municipal teve sintomas ou foi infectado neste período. Ele acredita que o fato de todos adotarem de forma muito criteriosa os cuidados indicados e as medidas preventivas do uso indispensável da máscara e do álcool em gel em todas as viaturas, isso tem reflexo fora do trabalho. “Todos precisam adotar às regras também fora do trabalho, pois isso vai impactar em todos os ambientes”- completou.

Além de acrescentar que, se algum dos guardas tivesse que ser afastado isto iria acontecer com toda a equipe do turno e iria impactar muito no efetivo que já é reduzido, atualmente são 18 guardas municipais para todas as demandas. Mas, Angelo Tertuliano descreve a importância da fiscalização com todas as secretarias do Município que auxiliaram para que todos tivessem um conhecimento mais detalhado de cada atuação e pontua que o trabalho foi muito positivo. Para o próximo ano, tudo indica que haja concurso para Guarda Municipal, algo que todos vêm buscando há tempos.

De janeiro a novembro Alegrete contabilizou 299 acidentes de trânsito entre lesões corporais e danos materiais, sendo 169 com danos materiais e 130 com lesões corporais.