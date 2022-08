Mulher vai à farmácia e desaparece em Alegrete

Share on Email

Na tarde desta terça-feira(16), uma mulher, de 37 anos, saiu da casa de um familiar, no bairro Progresso, por volta das 15h, para ir à farmácia e desapareceu em Alegrete.

De acordo com a mãe, Irene Silveira, a filha não reside no Município e, ela está muito preocupada com o que possa ter ocorrido.

Silvania Prado da Silva não tem conhecidos na cidade e pode estar perdida. Irene acrescenta que a filha esteve em tratamento referente a um problema de saúde.

“já fomos em vários lugares, onde ela poderia ter ido, em razão de não ser da cidade, mas até o momento, nenhuma informação”- destacou a mãe que está desesperada.

Quem tiver qualquer notícia sobre Silvania, pode entrar em contato pelo número 051 99340-0628 – Irene.