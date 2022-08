Alunos do IFFar concentram-se na Praça para protestar por mais transporte para o Passo Novo

Os que estavam na Avenida Ibicuí, por alguns minutos tacaram o trânsito e também pararam ônibus da linha Passo Novo, a mesma dinâmica foi realizada na Praça, onde o grupo também bloqueou o trânsito por alguns minutos.

Com cadeiras, cartazes e palavras de ordem, em frente à Prefeitura, eles destacam que o movimento é um protesto em razão da falta de ônibus, suficiente para que todos os estudantes possam ir até a Instituição de ensino, no Passo Novo. “Sem ter como ir à escola, a aula será na Praça!” – pontuam.

Além disso, uma das palavras de ordem é: educação não é gasto, é investimento”.

Depois de meses de impasse, o imbróglio do transporte escolar terminou na Justiça com uma audiência de conciliação onde no dia 05 de agosto ocorreu a audiência, e o Juiz de Direito, Rafael Echevarria Borba, deferiu em parte a liminar para determinar que fossem supridas as necessidades de transporte ao Passo Novo, até o dia 12/08, pelo Município, com o aumento de dois ônibus, nos horários das 6h45min e 17h, durante o período de aulas do IFFar – Campus Alegrete.

No entanto, na data de 11 de agosto, a Prefeitura Municipal interpôs recurso, o qual foi deferido, no mesmo dia, pelo TJ-RS – 4ª Câmara Cível. Sendo assim, permaneceu o que está previsto em edital, três carros.

Neste período, em alguns períodos o educandário suspendeu as aulas e várias vezes, alunos ficaram nas paradas de por falta de carros.

Como uma forma de sanar a necessidade de mais dois carros, a Prefeitura de Alegrete teria apresentado a proposta por meio da empresa para que seja especial, desta forma, fica com um acréscimo na passagem ficando em torno de R$ 8,50 ida e volta. Hoje, o valor para estudantes é de R$ 2,10.

Em contato com Prefeito Márcio Amaral, ele esclareceu que a Prefeitura entrou com um agravo que foi positivo ao Município, pois, desde o início foi acordado o número de três veículos e nunca ocorreu contestação anterior.

Por outro lado, reconhece a importância do IFFar, da Instituição de ensino, contudo, o Município contempla o Passo Novo. Uma decisão que foi tomada quando da licitação para que a população não ficasse desassistida, já que as linhas para o Passo Novo sempre foram deficitárias.

Márcio destaca, ainda, que obrigar a empresa a cumprir com mais dois ônibus, poderá provocar um problema muito maior e deixar toda população desassistida. O Prefeito citou que o Município está buscando uma forma de atender as necessidades destacadas em razão deste deficit de veículos.

Já em contato com a Empresa Expresso Fronteira D’Oeste, a informação é de que uma proposta de ter um acréscimo na passagem que hoje é menos de 3 reais com desconto, isso poderá ser uma possibilidade, pois durante o período em que a empresa colocou os dois ônibus extras, o prejuízo foi de aproximadamente 200 mil reais.

Uma audiência está acontecendo com representantes do Grêmio Estudantil, pais e o Prefeito Márcio Amaral.

Vereador Fábio Bocão e Itamar Rodrigues, acompanharam a manifestação, assim como, houve a presença da Brigada Militar e Guarda Municipal .