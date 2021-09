CVV coloca lenços amarelos e alerta sobre os cuidados para evitar suicídio

Setembro é o mês escolhido para prevenção ao suicídio -sendo que dia 10 foi a data da prevenção à vida. A pratica de tirar a vida acomete milhares de pessoas de todas as idades .

CVV de Alegrete – setembro amarelo

Em Alegrete, o Centro de Valorização da Vida- CVV integrado por pessoas de vários segmentos da comunidade trabalha para prevenir e ajudar pessoas que estejam precisando encaminhando para redes especialidades de saúde que acolhem os que necessitamde ajuda.

Especificamente, neste mês, o CVV colocou lenços amarelos em estátuas e monumentos de Alegrete para lembrar a comunidade que todos devemos ficar atentos às pessoas com depressão ou algum comportamento diferente. O objetivos é um alerta para que a população valorize a vida e em consequência evitem o suicídio.

Salete Jaques, do CVV de Alegrete, diz que é preciso ficar muito atento às mudanças de comportamento das pessoas que, muitas vezes, estão pedindo ajuda e a gente não consegue sentir.

O coordenador nacional de expansão do CVV, João Régis da Silva, ministrou uma palestra apresentando o trabalho do centro, sua metodologia e, também, dados sobre depressão e suicídio.

Sem vínculos políticos ou religiosos, o CVV é uma rede criada para evitar casos de suicídio. Foi fundada em 1962 na cidade de São Paulo e, em 1973, passou a ser reconhecida como uma instituição de utilidade pública municipal, estadual e federal. Como entidade reconhecida pelo Ministério da Saúde, participa de todas as discussões sobre políticas públicas relacionadas ao suicídio no país.

Segundo o coordenador, a instituição não tem fins lucrativos e depende do voluntariado. Atualmente, há 112 cidades que possuem unidades do centro, funcionando com um total de 3100 voluntários. O serviço é organizado por regionais. Em cada município, há uma ONG responsável pela manutenção, pela captação de recursos e pela divulgação. Atualmente, apesar de ainda não estar presente em quatro unidades da federação, todos os estados podem ser atendidos por meio do 188.

Em Alegrete, o CVV chegou através do Núcleo de Apoio a Vida de Alegrete – Naviale, ong que trabalha com a prevenção ao suicídio. A ideia é do casal Salete Jaques e Paulo Arnoud Grande . Salete, presidente da Naviale e coordenadora do posto do CVV em Alegrete ressaltou que eles estão em busca de voluntários que serão capacitados para atender o público. No começo o atendimento será através do telefone 188, e, na sequência, com os voluntários capacitados de forma presencial.