Mulheres da Igreja do Evangelho Quadrangular participam de Congresso Estadual

No último final de semana a capital do RS sediou o Congresso Estadual dos Grupos missionários de mulheres da Igreja do Evangelho Quadrangular.

A coordenadora, Reverenda Lucimar Bastos, destaca que o evento reuniu mais de 1200 mulheres de várias partes do estado, e as mulheres de Alegrete se fizeram presente com caravanas organizadas pela coordenadora Regional Pastora Denize Bicca com o apoio do superintendente regional Bispo Ênio Bastos.

Estiveram presente no congresso, a cantora e adoradora Helena Victória, também muitas preletoras, do estado Revª Elisete de Angelis de Pelotas, Revª Tânia Gisela de Itaqui, Revª Cleia de Rio Grande, Revª Elaine de Uruguaiana, Revª Claudia Lima de Montenegro e entre elas Pra Eurides Obalshi do Belém do Pará.

“Foram dois dias de grande mover de Deus sobre as nossas vidas vivemos o sobrenatural de Deus, e recebemos muitas palavras da parte de Deus”, destaca a pastora Denize.

Durante o evento foram realizadas palestras de como cuidar do corpo físico, com a biomédica Roberta Boff, palestra sobre inclusão social com o Reverendo Getúlio Vargas, que desenvolve um trabalho no estado dentro das igrejas.

“Motivação para continuar na nossa caminhada sem desistir na hora das dificuldades porque tem Deus tem um plano para cada um de nós”, relatou a reverenda Lucimar Bastos.

