Município registra saldo negativo na geração de empregos em novembro

Conforme os dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgado pelo Ministério do Trabalho e Previdência na manhã da última quarta-feira (28), o município de Alegrete encerrou o mês de novembro no vermelho.

No 11º mês do ano foram 345 admissões contra 371 desligamentos, o que acarretou com 26 postos de trabalhos formais cessados (sem ajuste). Após cinco meses consecutivos criando empregos com carteira assinada, o mês de novembro apresentou um saldo negativo.

O mau desempenho refletiu até no setor de Serviços que mais demitiu do que contratou. A indústria foi a responsável pelo maior volume de postos de trabalhos encerrados. Com 21 contratações, o setor encerrou novembro com 45 contratos extintos. Foram 24 demissões em novembro no setor industrial.

Na construção, de 12 admissões, o setor cessou 26 empregos e encerrou com saldo negativo de 14. Dos cinco principais setores apenas dois encerraram novembro no azul. O comércio se manteve com 11 postos de trabalho mantidos. Foram 161 contratações e 150 demissões no penúltimo mês do ano.

Ramo de construção mais demitiu do que contratou em novembro. Foto: PAT

O setor agropecuário registrou saldo positivo. Foram registradas 54 contratações com carteira assinada e 50 demissões em novembro.

Nos 11 meses do ano, novembro foi o terceiro ano que Alegrete ficou no vermelho. Em janeiro o saldo foi de seis, em maio houve o fechamento de 61 vagas e novembro (-26). Março foi o mês com mais contratações e demissões no município. Foram consolidadas 499 admissões e realizados 406 desligamentos.

No entanto, o município possui um acumulado do ano (com ajuste), de 4.323 admissões e 3.777 desligamentos, mantendo um saldo positivo de 546. Já nos últimos 12 meses, ou seja, de dezembro de 2021 até novembro, números com ajuste, o saldo é maior. São 4.664 contratações contra 4.069 demissões, com um saldo de 595 empregos formais criados nos últimos 12 meses.

O Rio Grande do Sul fechou 11 meses seguidos no azul na geração de empregos com carteira assinada. O Estado criou 11.679 vagas no mercado de trabalho formal em novembro. Esse resultado é obtido por meio da diferença entre contratações e demissões no período.

O desempenho do Estado ocorre após 110.960 admissões e 99.281 demissões no 11º mês do ano. Mesmo no azul, o saldo de novembro é menor do que o registrado em outubro deste ano, conforme dados atualizados nesta quarta. O desempenho também mostra desaceleração ante novembro do ano passado, marcado por retomada mais intensa de alguns setores.

O Rio Grande do Sul é o terceiro Estado com maior saldo em novembro, ficando atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro. No ano, o Estado acumula a abertura de 128.523 postos. Em 12 meses, são 109.204 postos.

O Brasil também voltou a registrar números positivos no mercado de trabalho formal, abrindo 135,4 mil vagas com carteira em novembro. Com o desempenho do mês passado, o país tem saldo positivo de 2.466.377 empregos formais no ano. Nos últimos 12 meses, são 2.173.080 vagas.

Foto: Eduardo Silveira