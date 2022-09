Museu do Gaúcho recebe grande visitação e abre à noite para receber alunos do EJA

O mês Farroupilha no Museu do Gaúcho e Memorial do Alegrete Ícaro Ferreira da Costa, com o projeto Museu do Gaúcho, encanta sua comunidade escolar.

Agora, no mês Farroupilha, essas visitas se acentuaram, e para receber a todos, a coordenação abriu as portas à noite para a visita de estudantes do EJA. A coordenadora explica e mostra a importância do Museu para a cultura gaúcha e do Município.

Alunos do EJA no Museu do gaúcho



A coordenadora desta Casa de Cultura, Andréia Marconato desenvolve projetos junto ao Museu do Gaúcho desde março. Até hoje já recebeu mais de mais 1.300 visitas entre a rede escolar, visitantes da comunidade Alegretense, e duas comitivas de Itaqui e Uruguaiana

Com o agendamento até ao final dos Festejos Farroupilhas, há espectativa de receber mais 1022 estudantes.

Este projeto visa estreitar os laços entre o Museu, Escola, comunidade e visitantes, valorizando o Museu e a memória histórica da sociedade.