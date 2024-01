Museu do Gaúcho recebe visitantes do Mato Grosso do Sul

No começo desta semana, o Museu do Gaúcho recebeu visitantes da cidade do Mato Grosso do Sul. O local está recebendo visita através de agendamentos com antecedência.

Os visitantes do Centro-Oeste, conheceram o vasto acervo cultural do museu Ícaro Ferreira da Costa. Durante a atividade, houve muita troca de experiências, os turistas ficaram conhecendo objetos que eram utilizados pelo homem do campo, em exposição no museu, assim como artefatos de uso indígena, instrumentos musicais do pampa e a evolução das vestimentas do gaúcho até os dias atuais.

O grupo de moradores de Campo Grande esteve constituído pela família Oliveira Morais ( José Morais, Sirlei Maria de Oliveira Morais, Thiago de Oliveira de Morais, Giulia de Oliveira Morais), a eles se juntando uma família sul-matogrossense radicada há dois anos em Alegrete : Volnei Bairros Alvares, Edilene de Oliveira e Ana Sophia de Oliveira Alvares.