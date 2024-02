Quintal do Samba levou música ao Porto dos Aguateiros e um tributo ao músico Miudinho

No último domingo de carnaval, dia 11, o projeto Quintal do Samba reverenciou o artista alegretense Wilson Lopes, mais conhecido como Miudinho, em uma bela homenagem realizada no Porto dos Aguateiros. A tarde foi marcada pela presença significativa de familiares e amigos do renomado saxofonista e flautista, que deixou sua marca inextinguível no cenário musical, especialmente como fundador e membro do grupo Terceira Dimensão.

O evento contou com diversas apresentações, destacando-se a participação da bateria da Escola de Samba Mocidade Independente da Cidade Alta – MICA, cujo ritmo envolvente acrescentou um toque especial à celebração. O som característico do cavaquinho também marcou presença, proporcionando momentos de emoção e nostalgia aos presentes. Além disso, integrantes de outras escolas de samba estiveram presentes, demonstrando solidariedade e reconhecimento à importância do legado deixado por Miudinho na cena musical de Alegrete.

Uma das homenagens mais simbólicas foi a instalação de um saxofone em cimento na Zona Leste de Alegrete, perpetuando assim a memória e o impacto artístico de Miudinho na comunidade. Este gesto representa não apenas um reconhecimento póstumo, mas também uma forma de manter viva a influência e inspiração que o músico exerceu ao longo de sua carreira.

O Quintal do Samba atraiu um público diversificado e participativo, composto por admiradores do trabalho de Miudinho e entusiastas da cultura musical local. O tributo ao artista, que animou por muitos anos os tradicionais bailes de carnaval nos clubes de Alegrete, foi marcado por momentos de reverência, saudade e celebração da vida e da obra deste verdadeiro ícone da música alegretense.

Além das apresentações da Escola de Samba Mica e do cavaquinho, dois ex-integrantes do grupo Terceira Dimensão, Fernando do Rio e Toninho interpretaram músicas da época. A família Lopes esteve representada pelos filhos e viúva do homenageado. A professora Rita, filha de Miudinho, foi vocalista foi grupo e em nome dos demais familiares agradeceu a homenagem ao pai. Mesmo não cantando há mais de 25 anos, ela interpretou o Bêbado e o Equilibrista, um clássico de Elis Regina, música preferida de Miudinho.

O grupo de pagode Reduto do Samba abrilhantou ainda mais o evento com sua performance envolvente e cheia de energia, garantindo momentos memoráveis aos presentes. A diversidade de estilos musicais representados no Quintal do Samba reflete a riqueza e a pluralidade da cena cultural de Alegrete, reafirmando a importância de eventos como este na preservação e promoção do patrimônio artístico da região.