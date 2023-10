Músicas selecionadas para o FAC; confira a relação

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, em colaboração com o Sistema Fecomércio/Sesc, anuncia a realização do Festival Alegretense da Canção (FAC) nos dias 11 e 12 de novembro, a partir das 19h, no largo do Centro Cultural.

Na última sexta-feira (27), as 18 músicas selecionadas foram divulgadas. São elas:

Os espetáculos das duas noites já estão definidos. Na noite de abertura, dia 11, a banda local “Os Aztecas” promete envolver o público com clássicos do pop e do rock. O encerramento da primeira noite ficará sob a responsabilidade da banda “Vagnotreta”, que apresentará um especial com as icônicas canções de Tim Maia.

Na segunda noite, dia 12, a Banda Brainstorm tomará o palco com suas incríveis interpretações do rock’n’roll clássico. Após as performances das 12 músicas finalistas, o evento contará com a participação especial de Ricky Vallen, um renomado intérprete da música brasileira, que virá diretamente de São Paulo para abrilhantar o encerramento do festival.