Músico alegretense, autor do projeto Force Divine, é membro da maior associação de direito autoral do mundo

Em 2023, tornou-se um dos primeiros artistas independentes de Alegrete a registrar o nome da cidade e do Bairro Vila Nova na Broadcast Music Inc, a maior associação de Direitos Autorais de Compositores do Mundo, sediada em Nova York, EUA.

DTG do Juventude disponibiliza vagas para novos membros das invernadas

No mês de janeiro deste ano, com seu projeto musical Force Divine, tornou-se Artista da gravadora britânica AWAL, propriedade da Sony Music.

Essas realizações significam muito para Vitor, que vê nelas uma oportunidade de inspirar outros músicos e artistas locais, incentivando-os a perseguir seus sonhos.

Originário de uma família humilde, o alegretense teve que batalhar para alcançar esses resultados. Ele é compositor, guitarrista, produtor musical e designer.

Vitor relembra que, em 2021, compartilhou um pouco de sua história com o PAT. Influenciado desde cedo pela música devido ao pai, Antônio Carlos Goulart Almeida, guitarrista e cantor. Vitor começou a cantar aos 5 anos e, aos 10 anos, perdeu seu pai, atribuindo sua paixão pela música como uma homenagem a ele.

Ambulância do Samu não está à altura das necessidades dos profissionais da saúde e da população

Aos 14 anos, ingressou na escola de música e fez aulas de bateria. No entanto, ao se deparar com uma guitarra pela primeira vez, foi amor à primeira vista. Ele abandonou a bateria para se dedicar à guitarra. Esse momento marcou uma mudança em seu estilo musical, afastando-se do sertanejo e adentrando o rock and roll. Conforme sua habilidade musical crescia, ele explorou o Metal Moderno aos 18 anos.

Durante esse período, também começou a estudar produção musical de forma autodidata e registrou suas primeiras gravações, dando continuidade à sua jornada musical em constante evolução.

Para encerrar pontua: “quero dizer da minha admiração e amor pela minha mãe, Elizabete Maria Macedo Machado, que desempenhou um grande papel de pai e mãe para me proporcionar uma boa criação. Também gostaria de agradecer aos amigos e às pessoas que acompanham o projeto na Internet.

Acrescento à minha mensagem para novos artistas: minha caminhada na música tem sido muito desafiadora. Diante de muitos obstáculos, precisei abrir mão do lazer e de parte da minha juventude para me dedicar inteiramente à música. Foram muitas noites sem dormir, finais de semana em casa nos últimos 11 anos construindo minha jornada musical.

Como complemento, deixo para novos artistas que trabalhe duro, tenha disciplina e dedicação plena, e você também chegará onde deseja. Acredite em si mesmo”- finaliza.

Esses são alguns dos canais oficiais do projeto: https://www.instagram.com/vitoralmeida.art