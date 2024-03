DTG do Juventude disponibiliza vagas para novos membros das invernadas

Para os jovens interessados em se envolver nesse universo tão significativo, a Invernada Juvenil do DTG Juventude oferece uma oportunidade de aprendizado, integração e diversão.

Localizada na rua Planalto, 456, a Invernada Juvenil do DTG Juventude está com vagas abertas para jovens entre 14 e 17 anos, independentemente do gênero. Os ensaios acontecem às segundas, às 19h30, e quartas, às 20h30, sob a orientação experiente do instrutor Cláudio Melo.

Com um histórico de conquistas que enche de orgulho a comunidade local, a Invernada Juvenil já acumula diversos títulos, demonstrando não apenas o talento dos seus integrantes, mas também o comprometimento e a dedicação de todos os envolvidos.

A coordenadora Claudia Miriele e Paula Azevedo estão disponíveis para fornecer todas as informações necessárias para os interessados em participar. Para contatá-las, basta ligar para (55) 999755712 ou (55) 999005921, respectivamente.

Além de aprender danças tradicionais e participar de eventos culturais, fazer parte da Invernada Juvenil do DTG Juventude é uma oportunidade única para os jovens desenvolverem habilidades sociais, ampliarem seus horizontes culturais e fazerem parte de uma comunidade unida em torno do amor pela cultura gaúcha.