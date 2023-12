Na despedida do Tenente Nei do comando da BM, colegas promoveram sirenaço e homenagens

Share on Email

Em uma surpresa preparada pelo 2º Esquadrão da Brigada Militar de Alegrete, o oficial foi homenageado de maneira comovente, demonstrando o respeito e a gratidão de seus colegas.

Sem que pudesse imaginar, o Tenente Nei foi surpreendido pelos colegas em frente à sua residência. O apoio da esposa, Lisiele Guerra, tornou a ação ainda mais especial. Um sirenaço ecoou pelas ruas da cidade, criando uma atmosfera única e simbolizando o reconhecimento à trajetória do policial.

Posteriormente, a comitiva conduziu o Tenente Nei até o quartel da Brigada Militar nas Pedreiras. Lá, as palavras de agradecimento e reconhecimento transbordaram, destacando não apenas o profissional exemplar que ele é, mas também o papel fundamental que desempenhou ao se tornar parte da família militar. A emoção foi perceptível, e o Tenente Nei, agora militar da reserva, expressou seus sentimentos de maneira simples, mas profunda.

“Sou brigadiano raiz, eu amo usar farda, sou apaixonado pela Brigada Militar”, afirmou. Suas palavras refletiram a intensidade da noite, permeada por recomendações, surpresas e a adrenalina que, segundo ele, se dá de forma mais intensa antes da ocorrência. Entre a gratidão aos colegas de farda, a referência aos “irmãos de farda” e a importância da segurança para a cidade, o Tenente Nei resumiu a essência de sua carreira militar.

O Tenente Aguiar, ao complementar as palavras do homenageado, destacou a singularidade da despedida. Para ele, a homenagem foi feita com o coração, um gesto raro e significativo. A jornada militar foi resumida como um caminho árduo, trilhado por poucos, e ele agradeceu ao Tenente Nei pelo exemplo deixado.

O oficial da Brigada Militar, ao confessar que adotou Alegrete de coração, enfatizou seu amor pela segurança e o orgulho de ter carregado a farda da Brigada Militar. A dedicação à cidade e à profissão foram evidentes.

Na vida profissional, ele acumula uma impressionante lista de cursos, desde formação de soldados e cabos até treinamentos especializados em segurança pública e operações policiais especiais. Sua licenciatura em educação física, somada a cursos e experiência como docente, demonstra sua versatilidade e comprometimento.

O militar ostenta com orgulho diversas medalhas, testemunhos de sua dedicação e mérito ao longo dos anos. Sua contribuição à Brigada Militar vai além da farda; é uma história de comprometimento, serviço e amor à comunidade. A homenagem não apenas reconheceu um profissional exemplar, mas também celebrou a dedicação de um homem a serviço da segurança pública.