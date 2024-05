Na iminência de perder a sede, DTG Juventude pede apoio da comunidade para continuar suas atividades

As coordenadoras Paula Azevedo e Miriele Garcia entraram em contato com a reportagem do Portal Alegrete Tudo para relatar um momento delicado que a entidade tradicionalista D.T.G. Juventude de Alegrete está enfrentando.

De acordo com elas, o grupo está na iminência da perda da sua sede, localizada na antiga piscina do clube Juventude, devido a um leilão que já ocorreu. O local, que foi adquirido por um novo proprietário, será utilizado para outros fins, deixando-os sem um lugar para suas atividades.

Desde que assumiram o espaço há três anos, as coordenadoras Paula Azevedo e Miriele Garcia, junto com os pais das crianças e adolescentes atendidos pela entidade, fizeram diversas melhorias no local. Sem infraestrutura adequada, a sede foi transformada com a ajuda da comunidade, que contribuiu com doações e trabalho voluntário. Entre as melhorias realizadas, estão a instalação de banheiros, a colocação de piso na cozinha e a construção de uma churrasqueira.

O D.T.G. Juventude, que tem uma história de 25 anos, se reestruturou em 2019 com a criação de um novo CNPJ, na tentativa de salvar a sede. No entanto, apesar dos esforços, não foi possível evitar o leilão da área que ocupavam. A entidade já foi campeã do Enart e conta com duas invernadas ativas que se preparam para o concurso estadual Juvenart.

Atualmente, cerca de cem pessoas, entre crianças, adolescentes e suas famílias, frequentam o local. A perda do espaço representa um desafio significativo para a continuidade das atividades do grupo, que são realizadas com o apoio financeiro das próprias famílias envolvidas.

As coordenadoras relatam que já buscaram auxílio junto à Prefeitura e aos legisladores, mas não obtiveram retorno, até o momento. A necessidade de um novo local para a sede é urgente, para que o D.T.G. Juventude possa continuar suas atividades e oferecer um espaço seguro e para seus membros.

A comunidade de Alegrete é chamada a apoiar o D.T.G. Juventude na busca por uma nova sede, para que o trabalho cultural e social desenvolvido pela entidade possa ter continuidade.